Друзья одного из предполагаемых захватчиков колонии в Волгоградской области рассказали о его жизни

Друзья предполагаемого заключенного, устроившего кровавый бунт в ИК-19 в Волгоградской области, рассказали о жизни его до тюрьмы. Знакомые Назирчона Тошова утверждают, что не могли и предположить, что их друг способен на насилие. Они описывают его как дружелюбного и открытого в общении человека.





«Это мой давний друг. Я сижу в глубочайшем шоке от увиденного. Я уверен, что никто из его знакомых не мог предположить, что он способен на насилие. Он всегда был открытым, дружелюбным и приятным в общении человеком», — поведал Daily Storm друг ликвидированного спецназом при штурме ИК-19 Назирчона Тошова.





Еще один знакомый Назирчона Тошова говорит, что тот рос в хороших условиях, а родители и друзья никогда его не обижали: «Я не могу поверить в увиденное, честно. Я знал его в детстве, мы были близкими друзьями. И про него и его семью я могу сказать только положительные вещи. Он очень любил футболом заниматься, вообще хороший парнишка был. Конфликтов у нас никогда не было».

Друг детства захватчика колонии также рассказал, что у преступника остались жена и маленькая дочка. А до того как Тошов был осужден за сбыт наркотиков, он работал менеджером в таксопарке.





Daily Storm ранее писал, что, согласно материалам уголовного дела Назирчона Тошова, уроженец Таджикистана был в трудном финансовом положении. Родственники и друзья не могли помочь ему, поэтому он, когда поступило предложение заработать деньги за доставку «груза» в виде наркотиков, согласился на это.





Захват исправительной колонии №19 в Волгоградской области произошел днем 23 августа. ФСИН России сообщила, что четверо заключенных взяли в заложники восемь сотрудников ИК и четырех осужденных. Три работника колонии погибли, еще четверо госпитализированы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что семьям погибших окажут помощь.





В Росгвардии позже сообщили, что снайперы нейтрализовали четверых заключенных, устроивших захват. Все заложники были освобождены.





СМИ также писали, что начальник колонии Андрей Девятов, раненный в ходе преступления, отправлен на вертолете в больницу Волгограда.





В ИК-19 уже начались следственные мероприятия. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о захвате заложников в колонии.