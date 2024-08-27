В колонии под Волгоградом, где были захвачены заложники, у заключенных ранее изымали экстремистскую литературу

В ИК-19 под Волгоградом, где 23 августа были захвачены заложники, ранее у заключенных изымали экстремистскую литературу. Об этом Daily Storm сообщил первый заместитель муфтия Волгоградской области Сурлан Абубакаров. Он отметил, что сотрудники исправительной колонии не всегда могут знать, какая литература разрешена.





«У них есть общефедеральный список, но эти списки меняются чуть ли не каждый день. Поэтому мы ездим [в ИК],проверяем литературу [на экстремизм]». Ее очень много. Мы некоторые даже уничтожали книги. В этой колонии в Суровикино мы вместе с начальником ИК тоже изымали экстремистскую литературу. Это было в прошлом году, по-моему», — заявил священнослужитель. Он уточнил, что вся эта литература находилась в молельной комнате.





Абубакаров пояснил, что когда по этапу в колонии прибывают новые осужденные — они привозят с собой книги. Но с ходу выявить деструктив не всегда получается: «У проверяющих нет исламских знаний. Они в этом не разбираются, в арабской прописи. Мы осужденным тоже объясняем, что это литература экстремистская, в ней часть содержания искажено. Я часто привозил книги из Чечни, Татарстана и оставлял в молельных комнатах колоний, чтобы люди могли брать правильные знания».





Он также заверил, что не замечал никаких притеснений мусульман в колониях Волгоградской области. «Молельные комнаты во всех ИК есть. Раньше осужденные посещали их [в ИК-19], а теперь перестали. Мне кажется, это влияние тех самых отморозков, которые были ликвидированы в ходе операции. То, что им не дают молиться, — это неправда. Кому позволено — мог приходить молиться. Я очень давно знаю начальника ИК-19. Любые вопросы мы с ним решали. Он всегда шел навстречу моим просьбам. Никаких недопониманий. Это вообще замечательной души человек».





Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с Daily Storm призвал создать спецотдел по борьбе с религиозными радикалами. Священнослужитель подчеркнул, что права верующих должны соблюдаться даже в колониях, но при этом в строгом согласовании с внутренними уставами учреждений.





Создание такого отдела подразумевает «повышение квалификации для сотрудников исправительных колоний и издание специальной литературы», рассказал Аляутдинов: «Как показывает реальность, актуальность создания данного отдела только растет. Верим, что в ближайшее время мы сможем реализовать задуманное во благо безопасности нашего общества».





Кроме того, муфтий заметил, что важно прояснить, установлено ли на законодательном уровне право на выполнение заключенными религиозных предписаний. «Если по закону такое право за ними закреплено — то, конечно, оно должно быть соблюдено. Но даже это не оправдывает действия преступников».





Ранее в Сети появилось видео, на котором заключенные утверждали, что напали на сотрудников ФСИН из-за «унижения мусульман»: им якобы запрещали читать религиозную литературу и насильно побрили наголо. «Убивали тех, кто притеснял, ущемлял, замучил мусульман», — говорили зэки.





Однако в пресс-службе УФСИН по региону заявили, что провокаций в отношении осужденных мусульман в колонии в Волгоградской области перед захватом заложников не было, а их условия содержания соответствовали нормам.





Всего в результате ЧП в ИК-19 погибли четыре сотрудника ФСИН, еще четверо получили ранения. В Росгвардии сообщили о ликвидации четырех нападавших. Все заложники были освобождены. Семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников УФСИН выплатят матпомощь в размере одного миллиона рублей.