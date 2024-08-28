«У нее протестное поведение»: в ОНК Алтайского края рассказали о журналистке Пономаренко, угрожающей совершить суицид в колонии

Осужденная за фейки про армию журналистка RusNews Мария Пономаренко стала фигурантом еще одного дела — о нападении на сотрудников ИК-6 «Шипуново» в Алтайском крае. Сама женщина вины не признает и угрожает совершить суицид. По утверждению Пономаренко, на эту меру она может пойти, поскольку сотрудники ФСИН якобы избивают и запугивают заключенных и издеваются над ними — например, не дают брать воду на прогулку в 35-градусную жару. Глава ОНК Алтайского края Алексей Детков предположил, что журналистка занимается шантажом, заявляя о самоубийстве. По информации Деткова, Пономаренко ранее конфликтовала с персоналом и заключенными, а также отказалась шить форму для российских военных.





Правозащитник добавил, что у журналистки есть проблемы со здоровьем. Она жаловалась на условия еще в СИЗО, а после перевода в колонию несколько раз нарушила режим содержания и была наказана, сказал Детков.





«Вообще, в психологии, психиатрии это [угрозы Пономаренко совершить суицид] квалифицируется как демонстративно-шантажное поведение. Если такое заявление [о самоубийстве] осужденный сделал (даже не написал) — он будет взят немедленно на контроль психолога, за ним будет установлен круглосуточный контроль и надзор для недопущения суицидального исхода. У нее были факты легкого членовредительства. Поэтому к Пономаренко будет пристальное внимание со всех сторон в обязательном порядке. Но я не помню, чтобы в этой ИК случались суициды», — заявил Daily Storm Детков.





По его словам, после жалоб Пономаренко на состояние здоровья ее неоднократно обследовали врачи и по характеру заболевания назначали лечение. Правозащитник заверил, что все необходимое оборудование в ИК-6 имеется, а если у человека выявляют тяжелое заболевание, его могут перевести лечиться в гражданскую поликлинику города Рубцовска.





Детков неоднократно посещал ИК-6 «Шипуново» и считает, что там «есть все условия для того, чтобы осужденный мог социализироваться» в тюремных условиях. Правозащитник добавил, что в колонии заключенные-женщины задействованы на швейном производстве.





«Участок порядка 70 рабочих мест. Они работают в две смены, выполняют госзаказ для Минобороны. Если осужденная хочет работать — она будет трудоустроена. Но, по моей информации, Пономаренко таким желанием не горит. У нее протестное, ауто-агрессивное поведение. Она не согласна с вынесенным приговором, но не в компетенции ОНК обсуждать его правильность», — заключил собеседник.





Следующее судебное заседание с участием Пономаренко по делу о ее нападении на сотрудников колонии намечено на 3 сентября. Журналистка утверждает, что ранее она рассказала о нарушении прав заключенных начальнику УФСИН по Алтайскому краю, но никакой реакции якобы не последовало.