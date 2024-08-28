Первоклассников не будут обучать штурмовой подготовке в Сызрани

Ранее в Сети распространилась информация о том, что в Сызрани детей с первого класса начнут готовить к штурмовым действиям. Первоисточником новости стала телекомпания «КТВ-ЛУЧ». Детский омбудсмен в Самарской области Юлия Николаева рассказала Daily Storm, что власти не подтвердили эту информацию. После чего цитата автора идеи, ветерана СВО Виктора Бодрова, была удалена с сайта телекомпании.





«Об инициативе по проведению подобных мероприятий для первоклассников мне неизвестно. Министерство образования и другие структуры, связанные со сферой обучения и воспитания детей, не подтвердили эту информацию. Да это и не соответствует нормам обучения ребят младшего школьного возраста. Каждому возрасту — свой формат обучения и воспитания», — сказала Daily Storm уполномоченный по правам ребенка в Самарской области.





Она отметила, что такие занятия могут проводить только для учеников средних и старших классов. С беспилотными технологиями же могут ознакомиться школьники разного возраста. Для этого есть программы дополнительного образования, например, основы робототехники.





По словам уполномоченного по правам ребенка в Самарской области, единственный предмет, который связан с обучением детей защите, вводится с сентября 2024 года во всех образовательных организациях страны — «Основы безопасности и защиты Родины», и то для учащихся 8-11 классов.





Юлия Николаева рассказала, что система патриотического воспитания подрастающего поколения в регионе тоже развита. Примером тому служат Юнармия, постовое движение и военно-исторические и патриотические клубы.





«В Сызрани тоже есть действующие патриотические объединения. Отдельно могу упомянуть ВПО «Щит» и ВПК «Кадеты авиации» с большим опытом работы и достижениями его воспитанников», — добавила детский омбудсмен.





Ветеран СВО Виктор Бодров заявил телекомпании «КТВ-ЛУЧ» 19 августа, что возродит в Сызрани новый центр военной подготовки, где планирует с первого класса обучать детей управлению БПЛА, штурмовой подготовке, тактической медицине.