Шьют форму солдатам и пекут пироги: что известно о колонии, где сидит экстремистка Дарья Трепова

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), осужденная на 27 лет за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский и пострадали еще несколько десятков человек, отбывает наказание в ИК-2 поселка Явас в Мордовии. В этой колонии заключенные шьют форму для СВО, пекут пироги и работают в огороде, рассказала Daily Storm родственница одной из осужденных женщин. По ее словам, на швейном производстве платят мало, а работать нужно много. Собеседница также утверждает, что к женщинам не применяют физическую силу сотрудники ФСИН, но при этом их могут «прессовать» сотрудничающие с администрацией заключенные.





«Зарплата «копейки» — 600 рублей в месяц, а работать нужно постоянно, до шести вечера на «промке». Затем выводят на территорию — убирать, кирпичи таскать, красить. Отказаться работать нельзя. В прошлом году форму шили, кто-то в столовой работает, кто-то то в пекарне или на огороде — в теплицах», — рассказала Марина (имя изменено).





По ее словам, сейчас в ИК-2 содержится порядка 400 человек. «Там и второходы, и те, кто впервые попал. Все сидят вперемешку. Разные статьи: и наркотики, и убийства», — уточнила собеседница. «С питанием там не совсем плохо. Есть своя пекарня, даже мороженое делают. Со счета можно покупать. А вот с медициной — никак. У дочери статья 228 [наркотики]. По суду назначено лечение, но там нет нарколога. Зачем девчонок туда отправлять — непонятно», — добавила Марина.





Она пожаловалась, что связаться с родными заключенным проблематично и дорого: «15 минут разговора стоит 300 рублей через сервис «Родная связь». Шансов на мобильный телефон нет вообще».





Мать заключенной также сообщила, что сотрудники ФСИН женщин не бьют, но «прессовать» их могут сотрудничающие с администрацией «бригадиры». Марина заметила, что в ИК заключенные могут украсть друг у друга даже трусы: «Постирал, повесил, а потом их нет». Она отметила, что обращалась во ФСИН насчет условий содержания и получала ответ, что «все хорошо и никаких нарушений в ИК-2 нет».





Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, ссылаясь на мужа Треповой, что женщина была госпитализирована, ее отправили в тюремную больницу, поскольку у нее наблюдается сильная депрессия и раскол личности. Но в пресс-службе УФСИН по Мордовии опровергли эту информацию. В ведомстве заверили, что состояние здоровья Треповой удовлетворительное и в медицинской помощи она не нуждается.





Теракт произошел в апреле 2023 года в кафе в Петербурге, в котором проходила творческая встреча военкора Владлена Татарского. Трепова подарила ему его гипсовый бюст, который взорвался. Татарский погиб на месте, еще 52 человека получили ранения различной степени тяжести.





В своем последнем слове в суде Трепова призналась, что не желала смерти журналисту и не знала о бомбе в статуэтке. Однако обвинение отмечало, что версия девушки не находит подтверждения. В итоге Трепову признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов с целью сокрытия преступления.





Девушке также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей и обязали выплатить 16,5 миллиона рублей по гражданским искам. Прокуратура сочла приговор Треповой «излишне мягким» и потребовала увеличить ей срок на год, до 28 лет, как запрашивала изначально. Но военный суд отказался ужесточить наказание.





О мордовской ИК-2 в поселке Явас известно, что она расположена на месте бывшего «Дубровлага». В нем отбывали наказание политические заключенные СССР. Вплоть до 2004 года ИК-2 являлась колонией строгого режима, но затем строгий режим для женщин был отменен.