Душ за три тысячи, такси за семь: в Курской области появились люди, наживающиеся на военных

Курский волонтер Маргарита Кривцова 23 августа сообщила в группе своего общественного объединения «Полк-Марго» о том, что в Курчатове появились «бомбилы», которые развозят военных по завышенным ценам. В своем посте она также отметила, что некоторые жители Курской области предлагают бойцам сходить в душ за деньги. По ее словам, цена такой услуги — три тысячи рублей.





От Курчатова до Курска 50 километров. Однако водители из агрегаторов такси не берут заказы, так как дорога опасная. На этом фоне активизировались «бомбилы», рассказала Daily Storm Кривцова.





«Стоят обычные частные лица на своих машинах, которые предлагают за бешеные деньги вывезти ребят. <...> Это началось, когда ДРГ зашли в Курскую область. Раньше это было на блокпосту, на таможне в Стрешнево. С ребят, которые могут уехать, грубо говоря, за полторы тысячи, берут тысячу рублей за километр», — отметила волонтер.





Под постом Маргариты написала другая девушка, которая пожаловалась, что местный водитель выставил ценник в три тысячи рублей за 27 километров пути от Курчатова до Октябрьского района. При этом ее ребенку нужна была медпомощь.





«Он, еще когда подъехал, пошел кофе пить, с учетом того, что я его больше двух часов прождала. По пути одну девушку подобрал, хотел вторую подобрать. Я ругаться на него начала: «Это что такое? Я опаздываю, мне ребенка нужно срочно к медику! Это вообще ненормально». Он возмутился: «С вами не заработаешь», — рассказала она нашему изданию.





В конце поездки девушка дала «бомбиле» одну тысячу рублей: «У меня просто меньше не было, поэтому я еще и меньше отдала. С учетом того, что мы еще попутно девчуль собирали, хотя я опаздывала».





В разговоре с Daily Storm водитель обосновал стоимость поездки тем, что подача автомобиля происходила из другого города.





«Машина выходила из Курска в Курчатов, потом обратно. Доставка автомобиля 50%. Вот и получилось — весь тариф. Я приехал в Курчатов, привез ее туда, куда надо, куда она попросила. Я взял деньги. Не те деньги, которые она сказала, чтобы там говорить «три тысячи», а взял те, которые от Курчатова до ее места. И все. Оттуда она не платила. Не вопрос, ничего страшного», — говорит таксист.





В своей публикации Маргарита Кривцова также упомянула, что некоторые куряне предлагают банные услуги за три тысячи рублей. Как пояснила Daily Storm женщина, принять душ за деньги предлагают владельцы квартир, которые сдают жилье посуточно.





«Им говорят, что это будет стоить три тысячи с человека. <...> Это сейчас пошло, как только в Курскую область зашли ВСУ, когда стянули войска к нам в большом количестве», — пояснила Кривцова.





Изданию не удалось подтвердить эту информацию. Корреспондент позвонил на пять номеров, указанных в объявлениях о посуточной сдаче квартир. Согласно легенде, банные услуги требовались трем военнослужащим.





В среднем снять квартиру на сутки стоит 1500-2500 рублей. Помыться — или столько же, или на 500 рублей дешевле. Все хозяева квартир сказали, что платить за каждого не нужно.