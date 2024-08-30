Москва и Курск: неравнодушие, спасающее жизни

20 дней. Уже более 20 дней Курская область под обстрелом ВСУ. Некоторые приграничные деревни вообще под оккупацией. 133 тысячи человек вынуждены бежать из дома, а 20 тысяч все еще там, под постоянной угрозой. Москва не осталась в стороне: с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область столица отправляет своих врачей, принимает раненых, в том числе детей, в свои больницы. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поддержку, и уже на следующий день пять пострадавших были доставлены в столицу. И пока власть помогает как может, простые москвичи тоже не остаются в стороне.





«У нас приходили разные люди: девушки-студентки, люди среднего возраста, приходят пенсионеры. Был случай, когда пришел дедушка и на тележке привез две коробки тушенки. Меня это прям растрогало», — рассказывает Daily Storm один из волонтеров штаба в Северном административном округе на Ленинградском проспекте Елена Глухова. Она признается: у добровольцев зачастую нет времени на отдых: москвичи приносят так много помощи, что сортировать ее необходимо с утра до вечера. Но усталости не замечают: атмосфера в штабе теплая, и это заряжает.





Москвичи приносят все необходимое: одежду, еду, воду, предметы гигиены. Грузы отправляются в Курскую область, как только набирается полная машина. Например, за неделю было собрано почти 60 тысяч единиц гуманитарки, а 17 августа отправлено в Курск.