Москва и Курск: неравнодушие, спасающее жизни

20 дней. Уже более 20 дней Курская область под обстрелом ВСУ. Некоторые приграничные деревни вообще под оккупацией. 133 тысячи человек вынуждены бежать из дома, а 20 тысяч все еще там, под постоянной угрозой. Москва не осталась в стороне: с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область столица отправляет своих врачей, принимает раненых, в том числе детей, в свои больницы. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поддержку, и уже на следующий день пять пострадавших были доставлены в столицу. И пока власть помогает как может, простые москвичи тоже не остаются в стороне.
«У нас приходили разные люди: девушки-студентки, люди среднего возраста, приходят пенсионеры. Был случай, когда пришел дедушка и на тележке привез две коробки тушенки. Меня это прям растрогало», — рассказывает Daily Storm один из волонтеров штаба в Северном административном округе на Ленинградском проспекте Елена Глухова. Она признается: у добровольцев зачастую нет времени на отдых: москвичи приносят так много помощи, что сортировать ее необходимо с утра до вечера. Но усталости не замечают: атмосфера в штабе теплая, и это заряжает.
Москвичи приносят все необходимое: одежду, еду, воду, предметы гигиены. Грузы отправляются в Курскую область, как только набирается полная машина. Например, за неделю было собрано почти 60 тысяч единиц гуманитарки, а 17 августа отправлено в Курск.
Многие волонтеры помогают не просто так. Мария Шевцова, например, родом из Суджи, Курская область. Для нее это личное, и она не может оставаться в стороне.
«Я чувствую огромную благодарность, когда так много москвичей и гостей столицы приносят различную гумпомощь с такими добрыми позывами и благодарят нас, волонтеров. Благодарят организацию. Приезжают не только физлица, но и организации с целыми фурами товаров для Курской области», — заявляет девушка.
По ее словам, сейчас как никогда важно быть объединенными.
«В такие моменты нужно сплотиться всей страной и помогать тем, кто сейчас в этом нуждается. Потому что если есть возможность помочь — это стоит сделать», — уверена волонтер.
Людей, желающих помочь, так много, что приходится составлять график. Координатор волонтерского корпуса штаба по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» Кирилл Соколовский старается, чтобы каждый мог внести свой вклад.
«У нас смены формируются по определенному количеству волонтеров. Некоторые даже жалеют, что не попадают, — мы им отдаем приоритет на следующие смены. По-разному люди приносят: кто-то небольшой мешок, кто-то много, кто-то очень много. Юридические лица приносят очень много гумпомощи. Нужнее всего сейчас продукты питания, нужны потеплее одежда на осень и средства индивидуального ухода и индивидуальной гигиены», — перечисляет он.
На территории форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» все желающие могут поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для детей, проживающих на новых территориях, а также для участников СВО.
Гуманитарную помощь можно принести в 27 «домиков добра». Увидев один из них, основатель бренда детских вигвамов Vamvigvam Эльвира Мерзоева также решила посодействовать покинувшим родные дома курянам.
Товары ее компании представлены на фестивале. И 10% выручки от продаж детских игрушек, подушек, гирлянд и других проданных вещей она направит в Курскую область.
«В ближайшее время мы еще планируем передать гуманитарную помощь и игрушки нашего производства пострадавшим», — поделилась Эльвира.
Курская область — это не просто место на карте. Для Эльвиры это истории ее друзей и знакомых, которые, эвакуировавшись из региона, рассказывают, что там происходит. Она говорит: «Вариантов не помочь просто не было».
«Через одни уста я понимаю, что там происходит. В нашей компании мы все вместе решили передавать грузы — не только как юридическое лицо», — отметила Эльвира Мерзоева.
А пока сбор гуманитарной помощи продолжаются и все новые и новые фуры спешат к адресатам, москвичи уже перевели 14 миллионов рублей на поддержку бойцов и пострадавших от военных действий через сайт «Миллион призов». Помощь продолжается: каждый участник программы может отслеживать свое пожертвование через промокод на сайте благотворительной организации.