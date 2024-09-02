Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков зарабатывает в колонии около 20 тысяч рублей

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в колонии города Кирово-Чепецк Кировской области, не жалуется на тюремный быт. Об этом Daily Storm сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Кировской области Владимир Путинцев. По его словам, работающие на швейном производстве осужденные сейчас получают порядка 20 тысяч рублей в месяц.





«Стрелков ни с какими жалобами в ОНК не обращался. Надо дать человеку время попривыкнуть к колонии. Планирую позже навестить его, сходим в отряд, пообщаемся. Все, кто изъявил желание работать в ИК, трудоустроены. Средняя зарплата там — в районе 20 тысяч рублей», — сказал правозащитник.





По его словам, в ИК-5 в Кирово-Чепецке, где находится Стрелков, нарушений условий содержания в ходе визита не было выявлено: «Рабочие места (где осужденные шьют) оборудованы, медчасть, магазин работает. В корпусах, где осужденные живут и ночуют, тоже все необходимое есть. Как и связь с внешним миром — на каждый отряд приходится по шесть-семь телефонных аппаратов».





«Это ведь колония для бывших сотрудников [силовиков], где люди грамотные находятся. Поэтому и администрация закон не нарушает, потому что люди сразу звонят адвокатам и те идут в суд», — добавил Путинцев.





Жена Стрелкова Мирослава Регинская 29 августа сообщила RTVI, что муж сам позвонил ей и рассказал, что ему нашили «красную полосу» как знак того, что он склонен к побегу. Женщина предположила, что руководство ИК сделало это, чтобы лишить Стрелкова возможности выйти по УДО. По словам Мирославы, супруг собирался подавать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) «в ближайшее время».





Но позднее пресс-служба УФСИН по Кировской области опровергла, что Стрелков был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу. В ведомстве отметили, что осужденный отбывает наказание в соответствии с действующим законодательством.





Его адвокат Александр Молохов также заявил, что сторона защиты осужденного не имеет претензий к администрации ИК-5. При этом юрист подчеркнул, что Стрелков «намерен дальше бороться за свое освобождение». После 21 ноября у подзащитного будет возможность подать документы на УДО, но это не единственный вариант, пояснил Молохов.





«Есть вариант подачи заявления о замене наказания на более мягкое, на принудительные работы, на исправительные работы… Дело в том, что не хотелось бы ошибиться с подачей заявления на УДО, потому что если откажут, то в следующий раз можно обращаться только через полгода, поэтому мы будем все взвешивать», — признался адвокат Стрелкова в разговоре с RTVI. Он обратил внимание, что впереди — рассмотрение жалобы на приговор в Верховном суде, от которого будет многое зависеть.





Экс-министр обороны ДНР был задержан летом 2023 года по делу о публичных призывах к экстремизму. В конце января 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.





Свою вину он не признал, а на приговор отреагировал фразой «служу Отечеству». В ИК-5 одного из бывших лидеров донецкого ополчения доставили в июле. В колонии Стрелков выразил желание работать на швейном производстве.