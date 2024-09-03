— Поляков тоже выгнали?





— В 1920 году бои с Польшей еще продолжались, но в итоге Красная армия потерпела поражение и Польша получила большие территории современной Белоруссии, Западной Украины. Но полякам это вышло боком, потому что там царило сильное националистическое украинское подполье, члены которого проводили мятежи, восстания, что стало для Польши большой проблемой. Так или иначе, проект националистической Украины потерпел крах. Но в 1919-1920-х формируется власть Советской Украины.





— По какому признаку делили территории РСФСР и УССР?





— Было два принципа. Украинская сторона настаивала на том, что границы должны проводить по национальному, этническому признаку. То есть на каком больше языке говорят, той стороне и отходит та или иная территория. Это противоречило политике большевиков. К тому же это было сложно осуществить, потому что одна деревня могла быть украинской, другая — русской. Другим было все равно, кем быть, главное — чтобы жить было лучше. Поскольку более развиты экономически были территории России, то крестьяне и горожане среди украинцев посчитали необходимым остаться в российском составе, потому что жизнь на Украине была не такая хорошая. Она была аграрная, сельская, и ловить там было нечего.





— За какие города Украина боролась больше всего?





— К 1924-1925 годам возникли две точки напряжения между двумя республиками. Первая — Таганрог, сейчас это Ростовская область. А вторая — Брянск, Белгород и Курск. Украина хотела оставить себе эти территории по географическому признаку, а Россия — по экономическому. Органы власти российской стороны посылали в Москву подробные документы с описанием того, какие проблемы будут у местной промышленности, у местного сельского хозяйства, у политики, если эти территории войдут в состав Украины. Таганрог принадлежал формально Украинской Советской Социалистической Республике, но местным соседним российским властям удалось доказать, что Таганрог теснее связан с Ростовом-на-Дону экономически, что продукция Ростова везется из Таганрога, а украинские территории, а именно Донецк и Луганск, в меньшей степени зависят от Таганрога. Украина ничего отдавать не хотела. Шла битва за ресурсы.





В итоге в 1924-1925 годах было принято решение о том, что Таганрог отходит России, присоединили его округ и соседние к нему деревни. Часть Донбасса, часть Ростовской области отошли России. Другая часть, это современные ЛНР и ДНР, осталась у Украины. Причина такова, что сама Украина являлась крестьянской республикой. Большевикам нужно было заручиться их поддержкой. Опорой у них были рабочие, которые тусовались в донецких шахтах. Там и сделали базу для распространения большевистского влияния. По факту эти территории были поделены между Украиной и России в пользу первой стороны.





Поскольку Украина уступила России Таганрог, она требовала Курскую и Белгородскую области себе. Хотели даже, чтобы сам Белгород являлся Украиной. Ситуация была сложная, так как местные власти понимали, что Россия более развита, продвинута, поэтому не хотели идти в состав Украины, а среди населения царили неоднозначные настроения на этот счет. Вопрос стал таким образом, кто кого распропагандирует. Где-то люди сильно русифицировались и не горели желанием становиться Украиной, а где-то украинские национальные компоненты еще оставались. Шли дискуссии. Украина, конечно, получила южные районы вокруг Белгорода, Курска, Брянска, но не так много, как хотелось бы. Осенью 1924 года сначала ей много отписали, но спустя несколько месяцев ситуацию переиграли и оставили все это России.





В делении территорий важны были политические, экономические и земельные аргументы. Если в определенный период экономические аргументы были важнее, то все отходило России. Если национальные — как-то поддержать Украину, укрепить там власть большевиков — то территории забирала себе Украина. Поэтому таким образом Суджа, Грайворон, Рыльск и прочие области остались в составе Советского государства, хотя Украина на них активно претендовала в 1924-1925 годы.





— Почему наши нынешние новые регионы тогда отдали Украине?





— Окончательное размежевание между РСФСР и Украинской Советской Республикой произошло в 1928 году. Там опять несколько сел передали в состав Украины, но фундаментального изменения эти границы не претерпели. В целом, если суммировать этот период — 20-30 годов, конечно, серьезные промышленные регионы Харькова, Луганска, Донецка, Мариуполя, Днепропетровска — они остались в составе Украины, потому что с помощью них нужно было установить опору большевистской власти и уже оттуда распространять дальнейшее влияние. Россия сохранила за собой часть территорий, которые были со смешанным населением, но где постепенно происходила русификация и таким образом тоже удалось как-то границы свои отстоять. Это было сложно, потому что в России не было сильного центрального руководства, а у Украины оно было. То есть, по сути, это была борьба отдельных людей в Брянске, Курске, Белгороде и Ростове-на-Дону.





— Главный вопрос. Крым — последняя передача территорий внутри Советского Союза между РСФСР и УССР.





— Тут дело ясное, что дело темное. Действительно, в 1954 году отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией, или 300-летие Переяславской рады, то есть собрание, по решению которого украинское войско, запорожское, казачье перешло под власть, под покровительство русского царя. В советское время это интерпретировалось как то, что Украина вошла в состав России снова после монгольского нашествия. Поскольку Украина и Россия — две основные республики, юбилею придавали такое огромное значение. Действительно, под это дело Крым, который тогда был Крымской областью в составе РСФСР, был передан УССР. Там был ряд юридических шероховатостей, то есть не по букве закона это было сделано, но в советское время мало кто на это внимание обращал. Передали и передали. Тем более что в тот период границы между республиками были административные, поэтому никто особо этому значения не придавал.





Почему это было сделано в качестве братского жеста России Украине, есть две версии. Первая — что Хрущев, который был инициатором этого шага, таким образом укреплял свою поддержку на Украине, поскольку тогда была борьба за власть в Советском Союзе, и ему нужна была поддержка украинских властей. Вторая — были экономические причины, потому что географически Крым, конечно, больше связан с Северным Причерноморьем. Поэтому управлять экономикой Крыма и прилегающих к нему регионов было проще той республике, которая принадлежала Северному Причерноморью, а это была как раз Украина тогда. То есть тут две версии.





Какая из них правильная, никто не скажет. Пока это до сих пор непонятно. Обе версии имеют право на существование. Так или иначе, Крым перешел к Украине. Проводились определенные попытки потом уже украинизации, которые никакого успеха не имели. Но и сильно большого обострения вплоть до конца 80-х годов тоже не было. Потом стали уже возвращаться крымские татары в Крым, потом уже он вошел в состав независимой Украины. Хотя первые годы крымчане пытались как-то обособиться, наладить особые отношения с Россией и даже войти ее состав. Но и России было немного не до того в 1990-е годы. Украинская власть тогда была жесткой и подавила эти настроения в Крыму. Но это уже, как говорится, совсем другая история.