Молитва как оружие: в Священном синоде РПЦ напомнили о духовной победе 1812 года и осудили насмешки над верой

Священники Брянской епархии 1 сентября объехали на машине город Брянск со старинной Свенской иконой Божией Матери. В Сети граждане несерьезно восприняли поступок священнослужителей. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, что люди смеются, так как не знают историю своего государства — они не имеют будущего.





«Ну, теперь можно срочников с лопатами вместо оружия в Брянскую область отправлять. Все равно враг не пройдет, вы же уже помолились. <…> Надеюсь, икона не забыла, как отпугивать войска!» — пишут люди в комментариях в Сети.





Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе возмущен поведением интернет-пользователей.





«Смеются те, у кого нет веры, кто не знает многовековую историю нашего государства, когда в сложные времена люди объединялись в молитве, прося у Бога избавления, и они всегда были услышаны. А кто смеется над этим, тот просто оторван от своего исторического духовного наследия и, как говорится, не имеет будущего», — заявил он.





Крестный ход и молитва — свидетельство того, что церковь с теми людьми, которые переносят страдания в результате иностранного вторжения в Курскую область, считает Вахтанг Кипшидзе. «Верим, что молитвы будут услышаны и нападение будет отбито», — добавил он.





«Целесообразно даже не то слово. Молитва совершается не по целесообразности, а по вере, по зову души. Люди молятся, потому что они верят, что Господь их услышит и благословит их добрые дела. Молитва не исключает дел, которые должны совершать военнослужащие нашей страны и мирные люди, чтобы освободить ту часть нашей территории, которую пытаются захватить вражеские войска противника», — сказал Кипшидзе.





Ночью 6 августа Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области. В России церковь, организации, волонтеры и обычные граждане оказывает психологическую и материальную поддержку жителям приграничья. Церковь подготовила и передала более 3800 тонн гуманитарной помощи жителям пострадавших регионов.