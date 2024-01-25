Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии за теракт, в результате которого погиб военкор Татарский

Суд в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову* к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов с целью сокрытия преступления. Также ей назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.





Кроме того, Трепову обязали выплатить 16,5 миллиона рублей по гражданским искам. Ее защита заявила, что обжалует приговор.





Укрывавшему Трепову Дмитрию Касинцеву дали один год и девять месяцев колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.





19 января стало известно, что обвинение запросило для Треповой, обвиняемой по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Татарский, 28 лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей. Для Дмитрия Касинцева, обвиняемого в укрывательстве Треповой после теракта, запросили год и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.





Кроме теракта, Трепову обвиняют еще в двух преступлениях: приобретении, хранении и перевозке поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления и незаконном обороте взрывных устройств. Вину она признала только по статье о подделке документов. Касинцев признал вину в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК), однако настоял на смягченной формулировке — «несообщение о преступлении» (статья 205.6 УК).





22 января Трепова выступила с последним словом в суде. Она заявила, что не знала, кто такой Владлен Татарский, и когда встречалась с ним лично, то он ей «показался добродушным». Трепова подчеркнула, что не желала Татарскому смерти.





По словам обвиняемой, ею воспользовались. Также девушка просила передать дело на доследование.





Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. Трепова пронесла бюст военкора, внутри фигурки находилось взрывное устройство. Девушка заявила, что не знала о бомбе: она якобы думала, что там прослушивающее устройство.





В результате взрыва в кафе также пострадали более 50 человек. Потерпевшие подали 21 иск на сумму около 50 миллионов рублей к Треповой. В некоторых исках указан Касинцев, от него требуют более 10 миллионов. Оба не признали иски, но Трепова сказала, что постарается компенсировать ущерб в частном порядке.





*Дарья Трепова — внесена в список террористов и экстремистов.