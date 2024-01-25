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Экс-губернатор Пензенской области Белозерцев получил 12 лет тюрьмы за взятки и незаконное хранение оружия
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Бизнесмена Шпигеля за дачу этих взяток приговорили к 11 годам колонии undefined
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Экс-губернатор Пензенской области Белозерцев получил 12 лет тюрьмы за взятки и незаконное хранение оружия

Бизнесмена Шпигеля за дачу этих взяток приговорили к 11 годам колонии

Суд в Москве назначил бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву наказание в виде 12 лет колонии. Он признан виновным в получении взяток в особо крупном размере от экс-сенатора Бориса Шпигеля и незаконном хранении оружия. Шпигеля приговорили к 11 годам заключения.


По версии обвинения, с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020-го Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. 


Общая сумма взятки составила более 30 миллионов рублей. Также установлено, что Белозерцеву незаконно был предоставлен автомобиль представительского класса. 


Взамен тогдашний руководитель региона предоставлял фирме Шпигеля «Биотэк» преимущества при заключении госконтрактов, говорится в материалах дела. 

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#суд #приговор #шпигель #белозерцев
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