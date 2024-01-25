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В Таиланде задержали участников «Би-2» за концерты без разрешения на работу
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Им грозит до пяти лет тюрьмы undefined
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В Таиланде задержали участников «Би-2» за концерты без разрешения на работу

Им грозит до пяти лет тюрьмы

Туристическая полиция Таиланда задержала участников рок-группы «Би-2». Об этом пишет ТАСС. По словам представителей правоохранительных органов, в конце января музыканты провели два концерта в стране, однако не имели на это разрешения. 


По данным полицейских, участникам группы теперь грозит штраф в размере до трех тысяч долларов, тюремный срок и депортация. 


Отмечается, что заседание суда пройдет 26 января. Представители артистов заявили, что не обладают информацией об их задержании. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря группы «Би-2» Марию Вьюгину. 


Согласно законам королевства, иностранцы, которые работают в Таиланде без разрешения, могут быть оштрафованы или заключены под стражу на срок до пяти лет. Применяться могут сразу обе меры наказания. Кроме того, признанные виновными подлежат депортации.

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#би-2 #суд #таиланд #задержание
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