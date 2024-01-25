В Таиланде задержали участников «Би-2» за концерты без разрешения на работу

Туристическая полиция Таиланда задержала участников рок-группы «Би-2». Об этом пишет ТАСС. По словам представителей правоохранительных органов, в конце января музыканты провели два концерта в стране, однако не имели на это разрешения.





По данным полицейских, участникам группы теперь грозит штраф в размере до трех тысяч долларов, тюремный срок и депортация.





Отмечается, что заседание суда пройдет 26 января. Представители артистов заявили, что не обладают информацией об их задержании. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря группы «Би-2» Марию Вьюгину.





Согласно законам королевства, иностранцы, которые работают в Таиланде без разрешения, могут быть оштрафованы или заключены под стражу на срок до пяти лет. Применяться могут сразу обе меры наказания. Кроме того, признанные виновными подлежат депортации.