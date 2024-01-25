Хозяин кота Твикса: Уголовное дело завели после гибели животного

Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфулин заявил Daily Storm, что после гибели животного было начато уголовное дело. Кота выкинули из вагона поезда. Позже его нашли мертвым.





«Уголовное дело заведено», — сказал Гайфулин.





Интересы хозяина кота представляет юрист Сергей Егоров. Его обращение было опубликовано в Telegram-канале Гайфулина.





По словам защитника, 24 января следователь СКР завел дело по статье о жестоком обращении с животными. Егоров уточнил, что Эдгара Гайфулина допросили в качестве потерпевшего.





При этом, по информации собеседника ТАСС, уголовное дело еще не завели. Проверку после гибели животного ведет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, сообщил источник агентства.





11 января кот Твикс вместе с хозяевами ехал в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург и в пути выбрался из переноски. По сообщениям СМИ, проводница поезда решила, что кот бездомный, и выкинула его из вагона. 20 января мертвого Твикса нашли рядом с железной дорогой.