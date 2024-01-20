РЖД после смерти кота Твикса запретит проводникам высаживать животных из поездов

После смерти кота по кличке Твикс, выброшенного в мороз проводницей из поезда, РЖД начала вносить изменения в правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» госкомпании). Проводникам запретят высаживать питомцев, их будут передавать работникам остановочных пунктов, а затем зоозащитникам. Об этом РЖД сообщила в своем Telegram-канале.





Твикса выбросили 11 января на станции в Кирове на рейсе Екатеринбург — Санкт-Петербург. Отчим хозяина кота вез его к владельцам, животное находилось в переноске. В какой-то момент оно выбралось оттуда и стало гулять по вагону. Проводница говорила, что опросила пассажиров, но не нашла владельца кота и решила его высадить. 20 января волонтеры, искавшие пропавшее животное, сообщили о смерти кота, затем это подтвердил его владелец Эдгар Гайфуллин.





В ФПК рассказали, что человек, везший кота, обратился к проводнику лишь спустя 10 часов после отправления со станции в Кирове. Претензий к работникам поездной бригады у него не было.





В РЖД сообщили, что к трагедии с Твиксом привели «отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств». Госкомпания еще раз принесла извинения владельцам кота. Сейчас ФПК рассматривает возможность долгосрочной помощи организациям, заботящимся о беспризорных животных, сообщили в РЖД.





Полиция не стала возбуждать уголовное дело о самоуправстве, но ситуацией заинтересовалась Свердловская транспортная прокуратура. Хозяева Твикса говорили, что могут обратиться в прокуратуру и суд, «дойти хоть до президента», если смерть кота подтвердится, писал ТАСС. Гайфуллин говорил Daily Storm, что не будет добиваться увольнения проводницы.