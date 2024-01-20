Советник главы офиса Зеленского рассказал о высокой интенсивности боев, несмотря на зиму

Интенсивность боев не снижается независимо от климатических факторов, ситуация сложная, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Bild.





Журналист спросил чиновника, как можно решить эту проблему, тот ответил, что есть два варианта: либо Киев получает «все ресурсы» для боевых действий, включая высокотехнологичные, что стоит «определенной суммы денег», либо «завтра воевать придется другим странам, в том числе европейским».





Масштабный конфликт Запада с Россией обойдется намного дороже, во всех странах будет проведена мобилизация, предупредил советник главы офиса Владимира Зеленского.





Подоляка также спросили, согласится ли Украина на предложение соседних стран отправить к ней их военных. Чиновник ответил утвердительно, но уточнил, что пока такие переговоры не ведутся. Сейчас речь идет о поставках оружия или санкциях, направленных на изоляцию России, это пока не дало результатов, указал Подоляк.





ВСУ с июня вели контрнаступление. В сентябре руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ будут наступать и после холодов. Он при этом отметил, что в холоде, сырости и грязи вести боевые действия будет сложнее.