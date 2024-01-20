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Советник главы офиса Зеленского рассказал о высокой интенсивности боев, несмотря на зиму
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Михаил Подоляк назвал сложной ситуацию на поле боя undefined
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Советник главы офиса Зеленского рассказал о высокой интенсивности боев, несмотря на зиму

Михаил Подоляк назвал сложной ситуацию на поле боя

Интенсивность боев не снижается независимо от климатических факторов, ситуация сложная, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Bild.


Журналист спросил чиновника, как можно решить эту проблему, тот ответил, что есть два варианта: либо Киев получает «все ресурсы» для боевых действий, включая высокотехнологичные, что стоит «определенной суммы денег», либо «завтра воевать придется другим странам, в том числе европейским».


Масштабный конфликт Запада с Россией обойдется намного дороже, во всех странах будет проведена мобилизация, предупредил советник главы офиса Владимира Зеленского.


Подоляка также спросили, согласится ли Украина на предложение соседних стран отправить к ней их военных. Чиновник ответил утвердительно, но уточнил, что пока такие переговоры не ведутся. Сейчас речь идет о поставках оружия или санкциях, направленных на изоляцию России, это пока не дало результатов, указал Подоляк.


ВСУ с июня вели контрнаступление. В сентябре руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ будут наступать и после холодов. Он при этом отметил, что в холоде, сырости и грязи вести боевые действия будет сложнее.

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Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что наступление ВСУ провалилось из-за нехватки западного оружия

По словам экс-директора спецслужбы, на Западе недооценили российскую оборону 2 декабря 2023
Dailystorm - Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что наступление ВСУ провалилось из-за нехватки западного оружия
#подоляк #специальная военная операция #украина #рф
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