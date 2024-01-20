Крупнейший производитель помидоров в России столкнулся с нехваткой семян

Два крупных региона — производителя овощей — Астраханская и Волгоградская области — столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной. Этот вопрос обсуждали на совещании с директором департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова с представителями региональных органов сельского хозяйства, сообщает РБК со ссылкой на источник. Информацию о совещании подтвердили в Национальном союзе производителей плодов и овощей.





Проблемы возникли в том числе у АПК «Астраханский», крупнейшего в России производителя помидоров и томатной пасты. Нехватку семян томатов подтвердил изданию гендиректор компании Михаил Зайцев. По его словам, проблема возникла из-за запрета Россельхознадзора на ввоз в Россию посадочного материала из Нидерландов. Ограничение ввели из-за бактериальной пятнистости тыквенных культур, объясняли в ведомстве.





Из-за запрета на ввоз голландских семян АПК «Астраханский» лишился 35% этого материала, столько раньше ввозили из Нидерландов, рассказал Зайцев. На совещании в Минсельхозе представители властей Астраханской области говорили, что обеспеченность семенами томата составляет около 70%, это вызывает обеспокоенность, пишет РБК. В целом регион обеспечен семенами овощных культур примерно на 77%. Представитель Волгоградской области сообщил, что регион обеспечен семенами моркови и лука лишь на 20%. Заявки на поставки направили во Францию и Венгрию, но реакции на них не последовало, а логистика не выстроена.





Зайцев рассказал, что российских семян для производства томатной пасты в стране в промышленных масштабах нет — материал везут из-за рубежа. Закупить недостающее в 2024 году количество у других поставщиков оказалось проблематично. Гендиректор АПК «Астраханский» отметил, что дефицит семян томатов может привести к снижению посевных площадей и, как следствие, — к уменьшению урожая.





В Минсельхозе сообщили, что по состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%, это соответствует уровню прошлого года. Подготовка и закупка семян продолжаются, в предстоящей посевной будет сделан упор на использовании достижений отечественной селекции.