Один из командиров разведки Ирана погиб при ударе Израиля по Дамаску

В результате удара Израиля по Дамаску погиб Юсеф Омид Заде, командир разведывательной службы сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана), сообщает Al Hadath.





Жертвами удара также стали заместитель генерала, два иранских военных советника и несколько сирийских военнослужащих. Всего погибли 10 человек, сообщает телеканал.





Воздушный удар был нанесен по четырехэтажному дому в квартале Меззе на западе Дамаска, где проживали иранские военные советники. Здание полностью разрушено.





Израиль нанес удар по Дамаску через четыре дня после того, как КСИР атаковал «шпионские центры» израильской спецслужбы «Моссад» в Эрбиле, фактической столице Иракского Курдистана. Тот удар в свою очередь стал ответом на ликвидацию 25 декабря в Дамаске командира группы военных советников КСИР в Сирии Рази Мусави. Он считался одним из соратников генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года при ракетном ударе США в районе Багдада.