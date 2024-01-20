Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией

Новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому в начале марта 2022 года было остановлено сотрудничество республики в этой сфере с Россией и Белоруссией, сообщает газета Pravda.





Документ подписан 12 января и через три дня вступил в силу. Премьер через своего представителя заявила изданию, что в мире происходят десятки военных конфликтов, и «деятели искусства и культуры не должны за это платить».





Минкульт Словакии ввел запрет на сотрудничество в сфере культуры с РФ и Белоруссией в ответ на российскую военную операцию на Украине. Ограничение не распространялось на тех, кто работает в Словакии и не связан с властями указанных стран.