Раненый Дацик рассказал о самочувствии после нападения собаки

Боец MMA Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан рассказал о своем самочувствии после нападения собаки. Изначально боец Никита Ворожбитов написал в своем Telegram-канале, что Дацик был ранен в руку на СВО, но сам Рыжий Тарзан и промоутер Владимир Хрюнов опровергли это.





«Все в порядке с рукой, воспаление ушло. Лечусь», — рассказал Дацик Daily Storm.





Он добавил, что готовится к бою с Александром Емельяненко, уже набрал форму. По словам Дацика, боксер звонил ему два дня назад, интересовался, как идут тренировки.





Собака покусала Дацика 6 января в Ленинградской области. После этого были сделаны фото сильной рваной раны на руке бойца.