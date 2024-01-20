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Раненый Дацик рассказал о самочувствии после нападения собаки
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Боец ММА сообщил, что воспаление на поврежденной руке ушло undefined
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Раненый Дацик рассказал о самочувствии после нападения собаки

Боец ММА сообщил, что воспаление на поврежденной руке ушло

Боец MMA Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан рассказал о своем самочувствии после нападения собаки. Изначально боец Никита Ворожбитов написал в своем Telegram-канале, что Дацик был ранен в руку на СВО, но сам Рыжий Тарзан и промоутер Владимир Хрюнов опровергли это.


«Все в порядке с рукой, воспаление ушло. Лечусь», — рассказал Дацик Daily Storm.


Он добавил, что готовится к бою с Александром Емельяненко, уже набрал форму. По словам Дацика, боксер звонил ему два дня назад, интересовался, как идут тренировки.


Собака покусала Дацика 6 января в Ленинградской области. После этого были сделаны фото сильной рваной раны на руке бойца.

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#дацик #собака #мма
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