Силы ПВО отразили атаки беспилотников над Орловской, Смоленской и Тульской областями

Над тремя российскими регионами были уничтожены украинские БПЛА. В результате работы ПВО над Тульской областью, по данным министерства региональной безопасности, сбит дрон. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, заявили в ведомстве.





Вечером 20 января украинские БПЛА уничтожили также в Орловской и Смоленской областях. По предварительной информации, никто не пострадал. Эти данные подтвердили в Минобороны.





18 января Министерство обороны РФ сообщило, что дрон самолетного типа был уничтожен над территорией Московской области в 01:30. Еще один БПЛА, по информации ведомства, был перехвачен силами ПВО в небе над Ленинградской областью.





В ночь на 17 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Белгородскую область несколько раз. Средства противовоздушной обороны сбили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре БПЛА над регионом. Также утром была пресечена попытка Киева ударить по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и дрона самолетного типа.