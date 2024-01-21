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В Ленинградской области после взрывов произошел пожар на терминале НОВАТЭКа
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По словам представителей власти, они контролируют ситуацию undefined
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В Ленинградской области после взрывов произошел пожар на терминале НОВАТЭКа

По словам представителей власти, они контролируют ситуацию

В порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел пожар на терминале НОВАТЭКа. О возгорании сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 


В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности. РБК сообщает, что в момент происшествия у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Ливии и Омана.


По данным властей, пострадавших нет. РИА Новости пишет, что возгорание локализовано, сейчас горит одна цистерна объемом 100 кубометров. 


Пожар случился из-за двух взрывов, позже заявил глава Кингисеппского района Юрий Запалатский. По его словам, на предприятии ведутся работы по локализации и тушению пожара. 


Запалатский также сообщил, что в момент взрывов на предприятии находились 148 человек. Он подтвердил, что жертв и пострадавших нет, а «ситуация полностью под контролем». 

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#ленинградская область #новатэк #пожар
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