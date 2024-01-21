В Ленинградской области после взрывов произошел пожар на терминале НОВАТЭКа

В порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел пожар на терминале НОВАТЭКа. О возгорании сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.





В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности. РБК сообщает, что в момент происшествия у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Ливии и Омана.





По данным властей, пострадавших нет. РИА Новости пишет, что возгорание локализовано, сейчас горит одна цистерна объемом 100 кубометров.





Пожар случился из-за двух взрывов, позже заявил глава Кингисеппского района Юрий Запалатский. По его словам, на предприятии ведутся работы по локализации и тушению пожара.





Запалатский также сообщил, что в момент взрывов на предприятии находились 148 человек. Он подтвердил, что жертв и пострадавших нет, а «ситуация полностью под контролем».