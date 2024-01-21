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Российский самолет, летевший из Индии, разбился в горах Афганистана
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По данным Росавиации, на борту находилось шесть человек undefined
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Российский самолет, летевший из Индии, разбился в горах Афганистана

По данным Росавиации, на борту находилось шесть человек

Фото: Global Look Press / Леонид Фаерберг

Самолет из Индии, который направлялся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники. Позже в Росавиации заявили, что воздушное судно, пропавшее с радаров, принадлежит российской авиакомпании. 


По информации агентства, лайнер потерпел крушение в провинции Бадахшан из-за технической неисправности. СМИ не уточняло модель самолета и предполагаемое количество людей на борту.


Представители движения «Талибан»* заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств инцидента, пишет ТАСС. 


В Росавиации сообщили, что Falcon 10 летел в Россию и принадлежит российской компании. По данным ведомства, на борту было шесть человек, четыре из которых — члены экипажа. 


Судьба их пока неизвестна. Судно выполняло санитарный рейс. 


*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России. 

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#афганистан #авиакатастрофа #индия #самолет
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