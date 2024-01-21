Российский самолет, летевший из Индии, разбился в горах Афганистана

Самолет из Индии, который направлялся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники. Позже в Росавиации заявили, что воздушное судно, пропавшее с радаров, принадлежит российской авиакомпании.





По информации агентства, лайнер потерпел крушение в провинции Бадахшан из-за технической неисправности. СМИ не уточняло модель самолета и предполагаемое количество людей на борту.





Представители движения «Талибан»* заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств инцидента, пишет ТАСС.





В Росавиации сообщили, что Falcon 10 летел в Россию и принадлежит российской компании. По данным ведомства, на борту было шесть человек, четыре из которых — члены экипажа.





Судьба их пока неизвестна. Судно выполняло санитарный рейс.





*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.