«Известия»: У потерпевшего крушение в Афганистане российского самолета отказали оба двигателя

Причиной крушения частного самолета в Афганистане могла стать техническая неисправность — в самолете отказали оба двигателя. Об этом пишет источник газеты «Известия».





Издание пишет, что «экипаж самолета Falkon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе».





По данным газеты, позднее «экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого».





Представители Росавиации сообщили, что Falcon 10 был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Также отмечается, что первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.





В Росавиации ранее сообщили, что пропавший самолет Falcon 10 принадлежит российской авиакомпании. Он выполнял санитарный рейс.





По предварительным данным, на борту находились шесть человек. Из них четверо — члены экипажа, двое — пассажиры, которые являются гражданами РФ.