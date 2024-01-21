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«Известия»: У потерпевшего крушение в Афганистане российского самолета отказали оба двигателя
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Ранее в Росавиации подтвердили, что борт выполнял чартерный санитарный рейс undefined
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«Известия»: У потерпевшего крушение в Афганистане российского самолета отказали оба двигателя

Ранее в Росавиации подтвердили, что борт выполнял чартерный санитарный рейс

Причиной крушения частного самолета в Афганистане могла стать техническая неисправность — в самолете отказали оба двигателя. Об этом пишет источник газеты «Известия». 


Издание пишет, что «экипаж самолета Falkon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе». 


По данным газеты, позднее «экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого». 


Представители Росавиации сообщили, что Falcon 10 был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Также отмечается, что первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.


В Росавиации ранее сообщили, что пропавший самолет Falcon 10 принадлежит российской авиакомпании. Он выполнял санитарный рейс. 


По предварительным данным, на борту находились шесть человек. Из них четверо — члены экипажа, двое — пассажиры, которые являются гражданами РФ. 

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#афганистан #авиакатастрофа #самолет
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