При обстреле рынка в Донецке погибли 13 человек

Не менее 13 человек погибли и 10 ранены в результате украинского обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.





На месте инцидента работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших уточняется, отметил он.





Пушилин подчеркнул, что рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там было наиболее многолюдно. Он отметил, что ведется поиск фрагментов вооружения.





Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об атаке украинского беспилотника в Куйбышевском районе города. По его информации, боеприпас был сброшен на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. В результате атаки был ранен один сотрудник.