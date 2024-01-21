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При обстреле рынка в Донецке погибли 13 человек
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Еще 10 ранены undefined
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При обстреле рынка в Донецке погибли 13 человек

Еще 10 ранены

Не менее 13 человек погибли и 10 ранены в результате украинского обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. 


На месте инцидента работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших уточняется, отметил он. 


Пушилин подчеркнул, что рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там было наиболее многолюдно. Он отметил, что ведется поиск фрагментов вооружения.


Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об атаке украинского беспилотника в Куйбышевском районе города. По его информации, боеприпас был сброшен на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. В результате атаки был ранен один сотрудник.

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#обстрелы #жертвы #украина #днр #донецк
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