Умер актер из сериала «ДМБ» Виталий Вашедский

На 59-м году жизни скончался актер театра и кино Виталий Вашедский. Об этом сообщили в Театре на Таганке, в котором он служил. Пока неизвестно, где пройдет прощание с артистом.





Вашедский родился в 1965 году в подмосковном городе Ступино. Он окончил актерский факультет ГИТИСа и режиссерский факультет ВГИКа. В 1995 году его фильм «Импровизация на тему» о детском музыкальном колледже был удостоен первой премии на фестивале Вальфдорских школ в Бремене.





Вашедский работал в «Сатириконе», МХАТе имени А.П. Чехова и «Содружестве актеров Таганки». Долгие годы играл в различных спектаклях.





Также Вашедский снимался в фильмах и сериалах, таких как «Вирус», «Фантом», «ДМБ», «Сделано в СССР», «Савва Морозов» и других.