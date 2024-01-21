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Умер актер из сериала «ДМБ» Виталий Вашедский
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Ему было 58 лет undefined
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Умер актер из сериала «ДМБ» Виталий Вашедский

Ему было 58 лет

На 59-м году жизни скончался актер театра и кино Виталий Вашедский. Об этом сообщили в Театре на Таганке, в котором он служил. Пока неизвестно, где пройдет прощание с артистом. 


Вашедский родился в 1965 году в подмосковном городе Ступино. Он окончил актерский факультет ГИТИСа и режиссерский факультет ВГИКа. В 1995 году его фильм «Импровизация на тему» о детском музыкальном колледже был удостоен первой премии на фестивале Вальфдорских школ в Бремене.


Вашедский работал в «Сатириконе», МХАТе имени А.П. Чехова и «Содружестве актеров Таганки». Долгие годы играл в различных спектаклях. 


Также Вашедский снимался в фильмах и сериалах, таких как «Вирус», «Фантом», «ДМБ», «Сделано в СССР», «Савва Морозов» и других.

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#содружество актеров таганки #актеры #мхат
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