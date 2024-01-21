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Минобороны отчиталось о взятии под контроль ВС РФ села Крахмальное в Харьковской области
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Населенный пункт находится на Купянском направлении undefined
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Минобороны отчиталось о взятии под контроль ВС РФ села Крахмальное в Харьковской области

Населенный пункт находится на Купянском направлении

Минобороны России сообщило, что в результате успешных активных действий населенный пункт Крахмальное в Харьковской области взят под контроль Вооруженных сил РФ. 


В ведомстве подчеркнули, что это стало возможным благодаря «успешным активным действиям подразделений Западной группировки войск». 


Также на этом направлении военные отразили семь атак подразделений ВСУ. Противник потерял до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны. 


18 января стало известно, что Вооруженные силы России полностью контролируют населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике. 

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#днр #харьковская область #вс рф
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