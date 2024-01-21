Минобороны отчиталось о взятии под контроль ВС РФ села Крахмальное в Харьковской области

Минобороны России сообщило, что в результате успешных активных действий населенный пункт Крахмальное в Харьковской области взят под контроль Вооруженных сил РФ.





В ведомстве подчеркнули, что это стало возможным благодаря «успешным активным действиям подразделений Западной группировки войск».





Также на этом направлении военные отразили семь атак подразделений ВСУ. Противник потерял до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны.





18 января стало известно, что Вооруженные силы России полностью контролируют населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.