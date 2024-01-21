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Пушилин сообщил, что число погибших при обстрелах в Донецке выросло до 25
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Еще 20 человек ранены, уточнил глава ДНР undefined
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Пушилин сообщил, что число погибших при обстрелах в Донецке выросло до 25

Еще 20 человек ранены, уточнил глава ДНР

При обстреле рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке погибли 25 человек, еще 20 пострадали, в том числе двое детей. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.


В числе пострадавших есть и тяжелораненые, «у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей», добавил Пушилин. 


Он также отметил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. 


Ранее Пушилин сообщал, что не менее 13 человек погибли и 10 ранены в результате украинского обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик Донецка.

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#обстрел #днр #донбасс #пушилин
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