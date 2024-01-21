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Разбившийся в горах Афганистана самолет перевозил заболевшую в Таиланде россиянку
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Тайские врачи утверждали, что у женщины был септический шок undefined
Новости

Разбившийся в горах Афганистана самолет перевозил заболевшую в Таиланде россиянку

Тайские врачи утверждали, что у женщины был септический шок

Российский самолет Falcon-10, который пропал с радаров в Афганистане, осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки РФ. Женщина заболела, находясь в Таиланде на отдыхе, сообщило российское консульство ТАСС. 


В дипмиссии пояснили, что это была «частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании». Гражданку России сопровождал ее супруг Анатолий Евсюков, который также является гражданином России. 


Газета «Известия» сообщает, что в Таиланде у супругов остался сын, которого не получилось забрать, поскольку имелось только одно место для сопровождающего.


По информации «112», на борту самолета также находились четыре члена экипажа: Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев, Игорь Сывороткин и Павел Попов.


Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Когда самолет пролетал территорию Афганистана, у него отказали двигатели. 

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#афганистан #авиакатастрофа #самолет
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