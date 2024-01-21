Разбившийся в горах Афганистана самолет перевозил заболевшую в Таиланде россиянку

Российский самолет Falcon-10, который пропал с радаров в Афганистане, осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки РФ. Женщина заболела, находясь в Таиланде на отдыхе, сообщило российское консульство ТАСС.





В дипмиссии пояснили, что это была «частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании». Гражданку России сопровождал ее супруг Анатолий Евсюков, который также является гражданином России.





Газета «Известия» сообщает, что в Таиланде у супругов остался сын, которого не получилось забрать, поскольку имелось только одно место для сопровождающего.





По информации «112», на борту самолета также находились четыре члена экипажа: Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев, Игорь Сывороткин и Павел Попов.





Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Когда самолет пролетал территорию Афганистана, у него отказали двигатели.