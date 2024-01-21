Два человека погибли, четверо выжили при крушении российского самолета в Афганистане

В Росавиации сообщили, что, по информации от российского посольства в Афганистане, местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10, потерпевший крушение в Бадахшане.





«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется», — добавили в ведомстве.





Кто из числа пассажиров и экипажа выжил, в дипмиссии не сообщают. Эту же информацию со ссылкой на власти Афганистана опубликовали журналисты агентства Reuters.





По данным газеты «Известия», при входе в зону Таджикистана экипаж доложил о малом остатке топлива, а потом об отказе правого, а затем и левого двигателя.





Falcon 10 был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).