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Минобороны РФ: ПВО сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря
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ВСУ также пытались ударить по Севастополю undefined
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Минобороны РФ: ПВО сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря

ВСУ также пытались ударить по Севастополю

Российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  


В ведомстве отметили, что атака пресечена около 14:00 мск. Дежурными средствами ПВО «две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», уточнили в сообщении.


Ранее 21 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные сбили воздушную цель. Он подчеркнул, что повреждений инфраструктуры нет.


В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что силы ПВО над Геническим округом региона сбили две украинские ракеты, нацеленные на Крым.

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#крым #пво #ракета #минобороны #развожаев
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