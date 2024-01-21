Минобороны РФ: ПВО сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря

Российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





В ведомстве отметили, что атака пресечена около 14:00 мск. Дежурными средствами ПВО «две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», уточнили в сообщении.





Ранее 21 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные сбили воздушную цель. Он подчеркнул, что повреждений инфраструктуры нет.





В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что силы ПВО над Геническим округом региона сбили две украинские ракеты, нацеленные на Крым.