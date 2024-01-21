Выживший после крушения самолета в афганских горах добрался до ближайшего села и попросил о помощи

Один из выживших при падении российского самолета в Афганистане добрался до села и попросил о помощи, используя жесты. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на жителей района Куф-Аб. На это обратил внимание РБК.





Отмечается, что местные жители отвели выжившего к представителям движения «Талибан»*, пришедшего к власти с 2021 года. Там подтвердили изданию, что выжившие в катастрофе россияне сейчас находятся у них.





Сообщается, что в горах, где разбился самолет, идет сильный снегопад. До районного центра ехать несколько часов.





Ранее стало известно, что при крушении самолета два человека погибли, четверо выжили. Поисково-спасательная служба нашла Falcon 10. Информацию подтвердили в Росавиации.





Российский самолет Falcon-10, который пропал с радаров в Афганистане, осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки РФ. Женщина заболела, находясь в Таиланде на отдыхе.





*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.