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Выживший после крушения самолета в афганских горах добрался до ближайшего села и попросил о помощи
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Жестами он объяснил, что произошло undefined
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Выживший после крушения самолета в афганских горах добрался до ближайшего села и попросил о помощи

Жестами он объяснил, что произошло

Один из выживших при падении российского самолета в Афганистане добрался до села и попросил о помощи, используя жесты. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на жителей района Куф-Аб. На это обратил внимание РБК. 


Отмечается, что местные жители отвели выжившего к представителям движения «Талибан»*, пришедшего к власти с 2021 года. Там подтвердили изданию, что выжившие в катастрофе россияне сейчас находятся у них.


Сообщается, что в горах, где разбился самолет, идет сильный снегопад. До районного центра ехать несколько часов. 


Ранее стало известно, что при крушении самолета два человека погибли, четверо выжили. Поисково-спасательная служба нашла Falcon 10. Информацию подтвердили в Росавиации. 


Российский самолет Falcon-10, который пропал с радаров в Афганистане, осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки РФ. Женщина заболела, находясь в Таиланде на отдыхе. 


*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России. 

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#афганистан #авиакатастрофа #крушение
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