Первый вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров заявил, что решил отправиться на СВО

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров сообщил, что отправится на специальную военную операцию добровольцем.





В своем Telegram-канале чиновник подчеркнул, что «принял решение поехать на СВО защищать Отчизну». Он также рассказал, что в ближайшие дни вылетит в Грозный и вступит в ряды добровольцев батальона «Ахмат» специального назначения».





Вице-премьер также выразил уверенность в том, что спецоперация скоро закончится, а Россию ждет победа.





Мирхайдаров родился в 1978 году. С 2011-го по 2013 год работал помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. С марта 2023 года занимает должность первого вице-премьера Забайкалья.