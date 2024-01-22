Новости
Новости 18+
St
Первый вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров заявил, что решил отправиться на СВО
18+
Он планирует вступить в ряды добровольцев батальона «Ахмат» undefined
Новости

Первый вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров заявил, что решил отправиться на СВО

Он планирует вступить в ряды добровольцев батальона «Ахмат»

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров сообщил, что отправится на специальную военную операцию добровольцем.


В своем Telegram-канале чиновник подчеркнул, что «принял решение поехать на СВО защищать Отчизну». Он также рассказал, что в ближайшие дни вылетит в Грозный и вступит в ряды добровольцев батальона «Ахмат» специального назначения». 


Вице-премьер также выразил уверенность в том, что спецоперация скоро закончится, а Россию ждет победа.


Мирхайдаров родился в 1978 году. С 2011-го по 2013 год работал помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. С марта 2023 года занимает должность первого вице-премьера Забайкалья.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#грозный #сво #забайкалье #ахмат #добровольцы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии