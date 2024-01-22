Опубликованы первые кадры с россиянами, выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

Авиакатастрофа случилась 21 января. По информации Росавиации, два человека погибли, четверо остались живы. По данным газеты «Известия», при входе в зону Таджикистана экипаж доложил о малом остатке топлива, а потом об отказе правого, а затем и левого двигателя.





Falcon 10 был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежал ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).





В российской дипмиссии в Таиланде объяснили, что это была «частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании». Гражданку России сопровождал ее супруг Анатолий Евсюков, который также является гражданином РФ.