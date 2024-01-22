В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки про армию

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о Российской армии. Наказание ждет нарушителей, действующих из корыстных побуждений или по найму, отмечается в проекте.





Председатель Госдумы Вячеслав Володин обещал внести проект 22 января. Он отмечал, что «разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ».





Также появится возможность по решению суда лишать человека почетных званий за некоторые преступления.





«Цель нового законопроекта — наказание негодяев, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО», — пояснял Володин.





Ранее законопроект был одобрен представителями всех силовых структур. Авторы инициативы — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы думских комитетов по безопасности (Василий Пискарев) и культуре (Елена Ямпольская).