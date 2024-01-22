Суд взыскал с Киркорова почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам

Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы вынес судебный приказ о взыскании с певца Филиппа Киркорова 7 972 985 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.





Задолженность за 2022 год по налогам и сборам была взыскана в пользу инспекции Федеральной налоговой службы №9 по городу Москве.





В декабре Киркоров экстренно уплатил все свои долги — порядка 13 миллионов рублей.





Так, он закрыл задолженности по упрощенной системе налогообложения (УНС), заплатил земельный, транспортный и имущественный налоги. Сделал это артист после участия в полуголой вечеринке блогера Насти Ивлеевой.





После скандала Киркорова также вырезали из новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» (его заменил Никита Кологривый), было отменено выступление на «Зимнем Show». Первый канал вырезал выступление Киркорова из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом».