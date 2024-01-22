Выживших при крушении самолета россиян доставили на вертолете в Кабул

Он отметил, что состояние здоровья пострадавших хорошее, им была оказана первая медицинская помощь. Ранее телеканал Afghanistan International сообщил, что один из выживших при падении российского самолета добрался до села и попросил о помощи, используя жесты.





При крушении самолета два человека погибли, четверо выжили. Поисково-спасательная служба нашла Falcon 10. Информацию подтвердили в Росавиации.





Российский самолет Falcon-10, который пропал с радаров в Афганистане, осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки РФ. Женщина заболела, находясь в Таиланде на отдыхе.





*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.