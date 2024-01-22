Выживших при крушении самолета россиян доставили на вертолете в Кабул

Четверо спасенных члена экипажа самолета, который потерпел крушение в Бадахшане (Афганистан), доставлены в Кабул. Об этом сообщил в социальной сети официальный представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид.
Он отметил, что состояние здоровья пострадавших хорошее, им была оказана первая медицинская помощь. Ранее телеканал Afghanistan International сообщил, что один из выживших при падении российского самолета добрался до села и попросил о помощи, используя жесты.
При крушении самолета два человека погибли, четверо выжили. Поисково-спасательная служба нашла Falcon 10. Информацию подтвердили в Росавиации.
Российский самолет Falcon-10, который пропал с радаров в Афганистане, осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки РФ. Женщина заболела, находясь в Таиланде на отдыхе.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.