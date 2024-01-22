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СК потребовал отправить Блиновскую в СИЗО
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Сейчас блогер-миллионник находится под домашним арестом Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
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СК потребовал отправить Блиновскую в СИЗО

Сейчас блогер-миллионник находится под домашним арестом

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую хотят отправить в СИЗО. С таким ходатайством уже выступили следователи Следственного комитета РФ. 


Заключить под стражу Блиновскую могут «в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения». Сейчас блогер под домашним арестом.


Позже стало известно, что следствие предъявило блогеру Елене Блиновской обвинение в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.


Блиновская была задержана в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть Россию. Поводом для задержания стали подозрения Федеральной налоговой службы в том, то женщина занижала в отчетах свои доходы.


Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Она признала свою вину и раскаялась.

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#блиновская #следственный комитет #налоги #сизо #скр
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