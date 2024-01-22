МИД Казахстана запретит Тине Канделаки въезд в страну

Российской телеведущей и директору телеканала ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Об этом сообщило агентство «КазТАГ» со ссылкой на заявление официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова.





В интервью агентству он рассказал, что «при необходимости принимаются меры», а высказывания Канделаки «государство не простит никогда». Смадияров допустил, что, «возможно, она [Канделаки] и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят».





В середине января Тина Канделаки опубликовала в своем Telegram-канале пост о якобы вытеснении русского языка в Казахстане на государственном уровне. Пост Канделаки вызвал резкую критику у ряда казахстанских политиков и депутатов.





Депутат Мажилиса Казахстана Ирина Смирнова назвала слова Канделаки «личным мнением какого-то человека» и также задалась вопросом, какое отношение имеет телеведущая к республике. Смирнова тоже опровергла утверждение телеведущей о вытеснении русского языка.