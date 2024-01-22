Навальный признался, что каждое утро делает зарядку под хит SHAMAN «Я русский»

Оппозиционер Алексей Навальный*, отбывающий наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, в соцсетях рассказал, что каждое утро после гимна России в пять утра звучит популярная песня певца SHAMAN «Я русский».





Навальный подчеркнул, что ему всегда было «любопытно послушать» творчество исполнителя. Теперь же осужденным включают в качестве воспитательной работы этот хит, и оппозиционер делает под него утреннюю зарядку.





В декабре 2023 года о местонахождении Навального не было известно на протяжении 19 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не в курсе, где отбывает наказание оппозиционер.





25 декабря стало известно, что Навальный переведен в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. До этого он отбывал наказание в колонии во Владимирской области.





В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремизме. Такой вердикт суд вынес с учетом предыдущих приговоров и частичного сложения сроков.





*Алексей Навальный внесен в России в список экстремистов и террористов.