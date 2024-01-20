Володин сообщил, что законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в Госдуму 22 января

В понедельник, 22 января, в Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии (статья 207.3 УК), сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Если поправки примут, за это преступление также будут лишать почетных званий.
Кроме фейков, поправки вносят перечисленные выше наказания за следующие преступления:
Володин написал, что «каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества».
RTVI и РБК ранее сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о конфискации имущества за фейки. Они указывали, что такое наказание предусмотрено за деяние, совершенное из корыстных побуждений. В посте Володина нет этой оговорки. Проект разработан депутатами Ириной Яровой, Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской (все от «Единой России»).