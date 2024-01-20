Новости
Новости 18+
St
Володин сообщил, что законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в Госдуму 22 января
18+
Поправки предусматривают такое наказание и за другие преступления, например призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма undefined
Новости

Володин сообщил, что законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в Госдуму 22 января

Поправки предусматривают такое наказание и за другие преступления, например призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма

В понедельник, 22 января, в Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии (статья 207.3 УК), сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Если поправки примут, за это преступление также будут лишать почетных званий.


Кроме фейков, поправки вносят перечисленные выше наказания за следующие преступления:


  • публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);


  • публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности России (статья 280.1 УК);


  • публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России (статья 280.3 УК);


  • публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);


  • призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан (статья 284.2 УК);


  • оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);


  • реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).


Володин написал, что «каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества».


RTVI и РБК ранее сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о конфискации имущества за фейки. Они указывали, что такое наказание предусмотрено за деяние, совершенное из корыстных побуждений. В посте Володина нет этой оговорки. Проект разработан депутатами Ириной Яровой, Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской (все от «Единой России»).

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Меркачева выступила против законопроекта о конфискации имущества за фейки об армии

По словам правозащитницы, это еще больше введет россиян «в состояние некоего ступора» 16 января 2024
Dailystorm - Меркачева выступила против законопроекта о конфискации имущества за фейки об армии
#вячеслав володин #фейки об армии #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии