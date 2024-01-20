NBC: Помощники Байдена предупредили, что Россия победит Украину через несколько недель без помощи США

Помощники президента США Джо Байдена заявили на встрече с американскими законодателями, что если Конгресс не одобрит дополнительную военную помощь Украине, она проиграет в течение нескольких недель или месяцев. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.





На встрече, состоявшейся 17 января, советник Байдена по нацбезопасности и директор Национальной разведки Аврил Хейнс сказали членам Конгресса, что в ближайшие недели Киев исчерпает боеприпасы для ПВО и артиллерии. Салливан указал также, что в течение года военные возможности Украины продолжат ухудшаться.





Отсутствие военной помощи затронет не только Украину, такие союзники США, как Япония и Южная Корея, могут переосмыслить отношения с Соединенными Штатами, привел телеканал слова помощников Байдена. Их мысль заключалась в том, что победа России просто потому, что США не смогли оказать помощь, «отзовется по всему миру».





Двухпартийная группа лидеров Конгресса согласилась на встрече, что помощь Украине является приоритетом национальной безопасности, но указала на разногласия по поводу конкретных законодательных мер.





Один из чиновников Белого дома назвал оценку, которую помощники президента США дали на встрече с американскими законодателями, «невероятно резкой».





Байден в октябре запросил у Конгресса 61,4 миллиарда долларов на помощь Украине. Республиканцы (контролируют нижнюю палату Конгресса) блокировали выделение этих средств — они требуют изменить подходы к охране границы с Мексикой.





В декабре США выделили Украине последний на данный момент пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. В начале января в Белом доме заявили, что Вашингтон прекратил поставку оружия и военной техники Киеву в связи с исчерпанием средств на эти цели.





13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева со стороны Вашингтона.