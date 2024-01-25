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В Краснодаре полиция заинтересовалась прогулкой мужчины с ребенком в одном подгузнике
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В МВД дадут правовую оценку действиям гражданина undefined
Новости

В Краснодаре полиция заинтересовалась прогулкой мужчины с ребенком в одном подгузнике

В МВД дадут правовую оценку действиям гражданина

В Краснодаре полиция собирается проверить информацию, согласно которой мужчина вывел малолетнего ребенка на прогулку в одном подгузнике. Об этом 25 января сообщило городское управление МВД.


На фото, которое распространилось в соцсетях, видно, как одетый по погоде мужчина несет на плечах ребенка без одежды. На малыше один подгузник.


В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки «будут установлены личности мужчины и ребенка, проверено состояние несовершеннолетнего, действиям данного гражданина будет дана правовая оценка и принято законное процессуальное решение».


По данным синоптиков, температура в Краснодаре 25 января была не выше шести градусов тепла.

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