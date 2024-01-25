СК России завел уголовное дело по статье «Терроризм» по факту крушения Ил-76 в Белгородской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм» по факту крушения Ил-76 в Белгородской области. В ведомстве сообщили, что в ходе осмотра места происшествия найдены фрагментированные останки людей и бортовые самописцы, которые направлены на расшифровку.





Назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается.





Первоначальные результаты следственных действий, в том числе осмотр места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины, заявили в СК.





24 января Минобороны России сообщило, что в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военных ВСУ, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.





Позже российское ведомство заявило, что украинский зенитно-ракетный комплекс ударил двумя ракетами по Ил-76 из Харьковской области. В министерстве подчеркнули, что Киев ликвидировал борт со своими военными, для того чтобы обвинить в этом Москву.