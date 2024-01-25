США и Британия ввели санкции против хуситов

Великобритания и США ввели санкции против йеменских хуситов. Об этом сообщили в пресс-службах Минфинов обеих стран.





В частности, в санкционный список США включены Мохаммед аль-Атифи (аль-Атифи), который возглавляет Министерство обороны хуситов, а также Мухаммед Фадл Абд ан-Наби — командующий Военно-морскими силами йеменского движения.





Кроме того, под санкции подпали начальник Сил береговой обороны и глава Военно-морского училища хуситов Мухаммед Али аль-Кадири и заведующий закупками для Вооруженных сил движения Мухаммед Ахмад аль-Талиби.





Всего в санкционные списки США и Британии попали 16 человек. Их сочли причастными к нападениям хуситов на коммерческие корабли в Красном море.





Соединенные Штаты и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по хуситам в Йемене в ночь на 12 января. Действия западной коалиции стали ответом на нападения группировки на суда в Красном море. Союзники обосновали свои действия правом на самооборону, предусмотренным Уставом ООН.