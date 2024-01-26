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Четверо выживших в авиакатастрофе в Афганистане россиян вернулись в Москву
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В аэропорту их встретили родные и близкие undefined
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Четверо выживших в авиакатастрофе в Афганистане россиян вернулись в Москву

В аэропорту их встретили родные и близкие

Четверо россиян, которые выжили в авиакатастрофе в горах Афганистана, вернулись в Москву. Самолет приземлился утром в аэропорту Внуково. Рейс из Дубая прибыл в 06:21 мск, сообщает ТАСС. На борту находились два пилота и два врача, выживших в авиакатастрофе.

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21 января самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Когда он пролетал территорию Афганистана, у него отказали двигатели. 


Воздушное судно выполняло частный санитарный рейс из Таиланда. Женщина заболела, будучи на отдыхе. Гражданку России сопровождал ее супруг. Они погибли в авиакатастрофе. 


В Таиланде у пары остался сын, которого не получилось забрать, поскольку имелось только одно место для сопровождающего.

#аэропорт #авиакатастрофа #афганистан
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