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Ельцин в 1994 году заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
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После этого примеру РФ могли бы последовать и другие страны Восточной Европы, отмечал российский президент undefined
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Ельцин в 1994 году заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»

После этого примеру РФ могли бы последовать и другие страны Восточной Европы, отмечал российский президент

Президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в Ново-Огареве в январе 1994 года заявил, что Россия должна первой вступить в НАТО в случае расширения военного альянса. После этого примеру РФ последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы, добавил Ельцин. Это утверждается в документах, которые рассекретила американская сторона. 


В стенограмме уточняется, что ответ Клинтона на предложение российского лидера был «очень осторожным». Полной расшифровки цитаты президента США не приводится.


Клинтон рассказывал Ельцину об «отношениях доверия» и «уникальном шансе», который есть у России, если она будет «придерживаться выбранного курса». 


В апреле 2022 года Клинтон заявил, что США предлагали Ельцину, а также нынешнему президенту РФ Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО. 


По словам Клинтона, в 1990-е и 2000-е США «держали двери альянса открытыми для вступления РФ» — и Вашингтон «ясно заявлял» об этом российскому руководству. 

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