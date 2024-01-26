Путин поручил присваивать статус ветерана боевых действий тем бойцам, которые участвовали в СВО без контракта

Президент России Владимир Путин поручил присваивать статус ветерана боевых действий тем, кто участвовал в специальной военной операции без контракта. Изменения в закон должны быть внесены до 1 апреля.





Также президент РФ сделал ряд других поручений. Он распорядился при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте России.





Кроме того, российский лидер поручил, чтобы выплаты семьям погибших бойцов СВО выплачивались в течение трех месяцев после подачи заявления, но не позже этого срока.





21 ноября 2022 года Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана участвующих в спецоперации добровольцев. Согласно этому закону, статус ветерана распространяется на россиян, которые по собственному желанию поступили на службу в добровольческие военные формирования, созданные по решению властей России и содействующие выполнению задач Вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине.





Пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки смогут как сами добровольцы, так и все члены их семей. Помимо этого, добровольцы, которые получили увечья в ходе спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.