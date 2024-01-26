В ООН заявили, что после начала боевых действий свои дома покинули около 10 миллионов граждан Украины

Ориентировочно 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий, сообщил NHK верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он уточнил, что примерно 6,3 миллиона уехали за границу, еще 3,7 миллиона человек переселились в другие регионы Украины.





Гранди также подчеркнул, что «не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства». Он призвал помочь людям «восстановить свою жизнь», найти работу и отремонтировать дома.





По информации ООН, 47% от общего количества украинских беженцев составляют женщины, около 20% — мужчины, а 33% — несовершеннолетние.





В организации заявили, что 80% переселенцев рассчитывают со временем вернуться на родину, но только 14% уверены, что смогут это сделать в ближайшем будущем. Больше же всего украинских беженцев приняла Польша: почти 60% от общего числа вынужденно покинувших Украину.