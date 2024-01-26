Участников «Би-2» за работу без разрешения в Таиланде приговорили к штрафам

Музыкантов рок-группы «Би-2», задержанных на острове Пхукет в Таиланде, оштрафовали на 95 долларов каждого. Об этом пишет РИА Новости.





Ранее стало известно, что у участников коллектива отсутствовало разрешение на работу в стране, однако они провели концерты в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января.





25 января мужчин задержали. Тогда представитель туристической полиции Таиланда заявлял, что после уплаты штрафа музыкантам будет необходимо покинуть королевство. Всего было задержано семь человек: шесть россиян и один израильтянин.





РБК пишет, что в группу входят основные музыканты: Шура Би-2 (Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, признан Минюстом РФ иноагентом) и четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.